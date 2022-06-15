Саратов, 15 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В больницу Саратова после нападения бродячей собаки госпитализировали 11-летнюю девочку. После выявленной в интернете публикации о травмировании ребенка из-за нападения безнадзорного животного организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

(сс) freegr Злая собака

Согласно публикации, 12 июня 2022 года бродячая собака напала на 11-летнюю девочку у дома №4 по улице Клубной в Саратове. Врачи диагностировали у ребенка укушенную рану левого плеча.

ИА REGNUM напоминает, вечером 7 июня у дома №42 по улице Авиационной в Саратове бродячая собака напала на девятилетнего мальчика. Ребенка с укушенной раной левой голени госпитализировали в больницу.

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