Сочи, Краснодарский край, , 16:50 — REGNUM Два туриста, упавшие с горы во время спуска в районе хребта Аибга недалеко от Сочи, выжили после падения. Об этом 15 июня сообщили в группе социальной сети «ВКонтакте» Краснополянский отряд «Кубань-СПАС».

Турист Simon

Отмечается, что пострадавших нашли в 2:46 мск: одного спустили в безопасное место, используя альпинистское снаряжение. Второй находился в труднодоступной местности, поэтому его решили эвакуировать, когда будет светло.

«В 6:21 мск эвакуация второго туриста была благополучно завершена. В 8:00 туристы с ссадинами и ушибами были доставлены на высоту 960 м в расположение спасательного формирования «Красная Поляна», — сообщает «Кубань-СПАС».

Напомним, ночью 14 июня поступила информация о двух туристах из поселка Афипского и города Сочи, которые по стационарно натянутым веревкам спускались вниз с горы Черная пирамида хребта Аибга.

Один упал, скатившись вниз кулуара. Самостоятельно выбраться туристы не смогли и обратились за помощью.

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