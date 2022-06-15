Фашизм полностью расцвёл у нас по соседству — брянский губернатор
Брянск, 15 июня, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Обстрел села Займище — это борьба с мирными жителями, удар был нанесён именно по людям, заявил 15 июня в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24» губернатор Брянской области Александр Богомаз.
На месте работают специалисты Проектного институто при департаменте строительства региона, они оценивают материальный ущерб, причинённый жителям. Уже обследовано 25 домовладений, по предварительным оценкам, осталось ещё 22 дома. Как уточнил губернатор, удар был нанесён «Точкой-У», снаряд взорвался около 08:00 в огороде одного из домовладений.
Как сообщало ИА REGNUM, шесть раненых жителей госпитализированы в Клинцовскую районную больницу с осколочными ранения мягких тканей средней тяжести. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.