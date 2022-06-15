Брянск, 15 июня, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Обстрел села Займище — это борьба с мирными жителями, удар был нанесён именно по людям, заявил 15 июня в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24» губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

На месте работают специалисты Проектного институто при департаменте строительства региона, они оценивают материальный ущерб, причинённый жителям. Уже обследовано 25 домовладений, по предварительным оценкам, осталось ещё 22 дома. Как уточнил губернатор, удар был нанесён «Точкой-У», снаряд взорвался около 08:00 в огороде одного из домовладений.

«Мы расцениваем это как борьбу с мирными жителями. Как когда-то наши отцы и деды воевали с фашизмом, когда фашисты как бы «для их благополучия» убивали у нас на Брянщине детей, чтобы те не мучились, умерщвляли в концлагерях. Сегодня этот фашизм полностью расцвел у нас по соседству. Мы граничим, мы всегда дружили. Он показывает свой оскал во всей красе. Там, куда был нанесен удар, проживают мирные люди, там частные дома, поселок. Там нет многоэтажных домов. Удар был нанесён именно по людям, по жилому массиву», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть раненых жителей госпитализированы в Клинцовскую районную больницу с осколочными ранения мягких тканей средней тяжести. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.