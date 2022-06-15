Луганск, , 16:34 — REGNUM Украинские боевики, остающиеся сегодня на территории завода «Азот» в Северодонецке, полностью заблокированы и не имеют возможности для выхода, сообщил 15 июня посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что надеяться этим боевикам уже не на что.

«Те боевики, которые застряли на северодонецком объединении «Азот», серьезной военной опасности не представляют. Это просто блокированные боевики… На что надеются они, я не понимаю», — сказал Мирошник.

Посол ЛНР также рассказал, что несколько дней назад украинские нацисты пытались вырваться из Северодонецка через мост на реке Северский Донец, который взорвали их же «коллеги».

Как сообщало ИА REGNUM, по некоторым оценкам, на заводе «Азот» скопилось до 2,5 тыс. укронацистов, среди которых может быть значительное число иностранных наемников.

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