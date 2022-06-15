Ессентуки, Ставропольский край, 15 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В городе Ессентуки (Ставропольский край) сильный дождь затопил автомобильный тоннель, расположенный под железной дорогой, 15 июня сообщило местное управление ГИБДД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

«В связи с обильным выпадением осадков произошло подтопление «прокола на Золотушке» от улицы Пятигорской в направлении поселка Опытник», – сообщает управление ГИБДД.

В своем телеграм-канале ситуацию прокомментировал глава Ессентуков Александр Некристов:

«Знаю о проблеме, возникшей под проколом на Золотушке. Специалисты выехали на место. Сейчас службы проведут полное обследование ливневки».