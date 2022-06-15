Йошкар-Ола, 15 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Марий Эл запустили виртуального помощника «Стот клещ». Чат-бот работает в telegram, Viber, «ВКонтакте», а также голосовом помощнике «Яндекс. Алиса», сообщает на своей странице в социальной сети ЦУР республики (Центр управления регионом).

Клещ

Здесь можно найти полезную информацию о профилактике и защите от клещевого энцефалита. Разделы помощника постоянно изменяются и обновляются, виртуальной помощью уже воспользовались около 300 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидсезона в Марий Эл за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 555 человек, в том числе 175 детей в возрасте до 14 лет. Также был зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом.

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