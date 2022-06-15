Казань, , 16:31 — REGNUM В Татарии 16–17 июня объявлено штормовое предупреждение. В республике прогнозируются сильные ливни с градом и шквалистое усиление ветра, сообщает управление Гидрометцентра РТ.

Ливень

По данным метеослужб, днем и вечером 16 июня, с сохранением ночью 17 июня на территории республики местами ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 ˚С, днем ожидается +24…+29 ˚С.

В пятницу, 17 июня, прогнозируется переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, ночью местами сильный. В некоторых районах республики ожидается гроза, местами град. Ветер западной, при грозе сильный порывами 15-20 м/с, ночью локально до 24 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +11…+16 ˚С, днем потеплеет до +22…+27 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, летом 2021 года из 43 районов Татарии режим чрезвычайной ситуации из-за жары и засухи был введен во всех, кроме Дрожжановского района.

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