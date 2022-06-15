Ярославль, 15 июня, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов отчитался перед депутатами муниципалитета о результатах деятельности мэрии по итогу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

city-yaroslavl.ru Вячеслав Гаврилов

Так, общий объём доходов в отчётном году составил 24 миллиарда рублей, что на 3,6% больше по сравнению с 2020 годом. Рассказал Вячеслав Гаврилов и о ремонте дорог.

«Для города традиционно значимым находящимся под особым контролем вопросом является состояние улично-дорожной сети города. За 2021 год приведено в нормативное состояние 32 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» порядка 27 км. Так, были отремонтированы значимые для города объекты: проспект Машиностроителей, улицы Промышленная, Волжская Набережная, Тормозное шоссе и другие. Ликвидировано 12 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий путем восстановления 12 светофорных объектов. В рамках ямочного ремонта впервые была применена струйно-инъекционная технология для устранения ям на дорогах. Ремонт прошёл на 72 улицах города, где было ликвидировано более 31 тысячи ям. Специалисты Горзеленхозстроя отремонтировали 22 150 квадратных метров асфальтобетонного покрытия», — сообщил Вячеслав Гаврилов.

Особое внимание уделялось национальным проектам «Жильё и городская среда» и «Демография».

«В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств городского и регионального бюджетов расселено шесть тысяч кв. м, тем самым свои жилищные условия улучшили 396 человек. Введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 750 мест. По национальному проекту «Демография» построено два дошкольных образовательных учреждения общей вместимостью 440 мест. Также в городе появился новый спорткомплекс на улице Дядьковской по программе «Газпром — детям». Для обеспечения комфортного проезда к этим важным социальным объектам микрорайона Сокол была построена новая дорога протяжённостью более двух километров — улица Дядьковская. Начато строительство еще одного важного объекта — улицы Строителей от улицы Бабича до Ленинградского проспекта», — отметили в мэрии.

В очередной раз поговорили про транспортную реформу, однако давать оценки своей работе не стали, а просто констатировали факт изменений.

«Схемы движения городского пассажирского транспорта были разработаны с учетом предложений жителей города, сложившихся устойчивых пассажиропотоков, социальной потребности населения в пассажирских перевозках и пропускной способности улично-дорожной сети города. В целях повышения комфортности в часы «пик» предусмотрен больший плановый выпуск общественного транспорта на линию. Ежедневно в утренние часы «пик» он составляет 753 единицы всех видов пассажирского транспорта. За 2021 год было перевезено 84,4 млн. человек», — рассказал Вячеслав Гаврилов на отчёте.

По итогу депутаты приняли отчёт о деятельности мэрии, а Вячеслав Гаврилов, в свою очередь, поблагодарил народных избранников за активную совместную работу и выразил надежду на её продолжение.