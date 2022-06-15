Симферополь, 15 июня 2022, 16:31 — REGNUM Пассажирское железнодорожное сообщение планируется восстановить между Республикой Крым и освобождёнными территориями с 1 июля, пока в тестовом режиме. Об этом сообщил 15 июня журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.
Планируется, что будет курсировать одна пара поездов из трёх вагонов, единовременно будет возможна перевозка 160 пассажиров.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля Крым и освобождённые территории (речь идёт, прежде всего, о Херсонской и Запорожской областях) свяжет пассажирское автобусное сообщение.