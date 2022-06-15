Симферополь, , 16:31 — REGNUM Пассажирское железнодорожное сообщение планируется восстановить между Республикой Крым и освобождёнными территориями с 1 июля, пока в тестовом режиме. Об этом сообщил 15 июня журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Поезда Павел Ищенко © ИА REGNUM

Планируется, что будет курсировать одна пара поездов из трёх вагонов, единовременно будет возможна перевозка 160 пассажиров.

«Задача — запустить пассажирское сообщение, пока планируем, что будет ходить одна пара тестовая, с 1 июля. Три вагона, где-то 160 пассажиров в одну сторону и 160 в другую. Посмотрим, какой будет пассажиропоток», — сказал журналистам Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля Крым и освобождённые территории (речь идёт, прежде всего, о Херсонской и Запорожской областях) свяжет пассажирское автобусное сообщение.