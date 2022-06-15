Ульяновск, 15 июня, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют реконструировать муниципальную 23-этажную гостиницу «Венец». Это позволит создать новые рабочие места и будет способствовать развитию туризма, в том числе в рамках национального проекта. Инвестиционное соглашение о реконструкции подписано 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

https://ulgov.ru/ Максим Бродовский и Алексей Русских

Глава региона проинформировал, что в «самом сердце Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс». Речь идёт о гостинице «Венец», которая построена более 50 лет назад и которая была «гигантом туристической инфраструктуры», но сегодня находится «в плачевном состоянии». С момента открытия в ней ни разу не проводился ремонт.

«Ещё год назад я задумался о большом проекте по реконструкции гостиницы «Венец». […] Зная, насколько «Венец» дорог ульяновцам, мы начали искать партнёров, чтобы дать гостинице вторую жизнь. И нам это удалось. Крупнейшая российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels берётся за реконструкцию «Венца», — написал Алексей Русских.

Губернатор особо подчеркнул, что «ни о какой передаче или продаже гостиницы» в частные руки речи не идёт. Инвестор будет арендовать площади, вкладывая в развитие комплекса.

Алексей Русских сообщил, что 15 июня соответствующее инвестиционное соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме с генеральным директором «Азимут Хотелс Компани» Максимом Бродовским. Объем инвестиций оценивается в 750 млн рублей.

«Работы будут проводить поэтапно. Коллектив гостиницы сохраняется. Кроме того, бюджет дополнительно будет получать ежегодно более 20 млн рублей арендных платежей. Ранее такого источника допдоходов у казны не было», — добавил губернатор.

По его словам, в планах инвестора — обновление номерного фонда, фасада и инженерных коммуникаций.

Власти уверены, что гостиница станет вновь привлекательной для жителей и гостей региона, что также важно для привлечения туристов и развития туристической инфраструктуры города. Также решаются и социально-экономические вопросы: здесь будут созданы новые рабочие места. Кроме того, обновлённый гостиничный комплекс может стать центром культурно-деловой жизни Ульяновска, создаст условия для профессионального развития местных специалистов.

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В администрации Ульяновска ранее отмечали, что 23-этажная муниципальная гостиница «Венец» 1970 года постройки является «стратегически значимым объектом» в городе. При этом здание ветшает: из 465 номеров требуют капитального ремонта 300.

Отметим, что в Ульяновской области в сфере туризма в течение трёх лет планируется реализовать ряд инвестиционных проектов с общим объёмом вложений в 400 млн рублей, в том числе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».