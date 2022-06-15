Москва, , 16:29 — REGNUM В условиях дестабилизации глобальных экономических отношений перспективы биткоина могут оказаться совсем не радужными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Криптовалюта

«Шансы на резкий скачок котировок биткоина не высоки, — сказал Мастеров. — Скорее следует говорить о больших рисках, которые угрожают данной криптовалюте. В сложившихся условиях, связанных с дестабилизацией всей системы глобальных экономических отношений, нарастающего товарного дефицита, нарушением производственных и логистических цепочек, сохраняющейся и усугубляющейся геополитической конфронтацией, растущей атмосферой недоверия к традиционным финансовым инструментам есть опасность резкого падения мировых финансовых рынков, что может серьезно дестабилизировать всю мировую финансовую систему».

В таких условиях, как полагает Мастеров, особенно если принять во внимание непростую ситуацию на рынке микроэлектроники, перспективы биткоина могут оказаться «весьма не радужными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, почему биткоин оказался под двойным давлением.

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