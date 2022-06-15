Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Ростовской области суд запретил Кагальницкому молочному заводу производить молоко. В течение трёх лет предприятие выпускало продукцию с грубыми нарушениями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 15 июня.

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по переработке молока

ООО «Кагальницкий молочный завод» занимается выпуском ультрапастеризованного питьевого молока. Однако с 2019 года регулярно выявляются факты использования заводом сырого молока сомнительного производства. Результаты проведённых лабораторных испытаний указывают на наличие в молоке растительных жиров и остатков антибиотиков. Так, к примеру, большая часть молочной партии, проверенная Россельхознадзором с 2021 года, имела признаки фальсификации или содержали остатки лекарственных препаратов.

Несмотря на то, что предприятию неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений, исполнены они не были. Ни меры административного воздействия, ни информирование сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области и членов комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ростовской области не оказали на руководство предприятия должного влияния. Производитель продолжал работать с грубыми нарушениями.

После длительных судебных разбирательств в мае 2022 года Зерноградский районный суд запретил ООО «Кагальницкий молочный завод» осуществлять деятельность по производству ультрапастеризованного питьевого молока с массовой долей жирности 2,5% и 3,2%.

«С марта 2022 года коммерческую деятельность по производству молока и молочной продукции по одному фактическому адресу осуществляют два предприятия, имеющие идентичное наименование «ООО «Кагальницкий молочный завод», но разные ИНН. По данному факту Россельхознадзором в Федеральную налоговую службу Ростовской области направлено письмо для организации и проведения налоговых проверок. Россельхознадзор не исключает, что предприятие регистрирует новые юридические лица с аналогичным названием в целях продолжения деятельности в обход судебных решений», — уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что продукция завода поступала в школы, колледжи, детские сады, школы-интернаты и детские больницы Ростовской области.