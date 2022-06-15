Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали мужчину, который в салоне автобуса оскорбил девушку из-за цвета её кожи. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Сотрудники отделения полиции во Фрунзенском районе Петербурга смогли в быстрые сроки установить личность нарушителя. Им оказался житель Петроградского района в возрасте 33 лет. Его уже доставили в отдел для разбирательства. По результатам проверки инцидента в общественном транспорте будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, что молодой человек позволил себе назвать пассажирку автобуса Стеллу «обезьяной» из-за тёмного цвета её кожи. Этот конфликт привлёк внимание депутата Виталия Милонова, который инициировал разбирательство.