Москва, 15 июня, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В настоящее время рынок биткоина оказался под двойным давлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Getty Images Криптовалюта

«В условиях нарастающего санкционного и геополитического противостояния между странами Запада и Россией, угрозы эскалации конфликта вокруг Тайваня сохраняются риски глобальных сбоев производственных процессов и поставок, — сказал Мастеров. — Большие риски испытывает и рынок высокотехнологичной электроники, который имеет непосредственное отношение к обстановке на рынке криптовалют и курсу биткоина».

В этих условиях, как пояснил Мастеров, рынок биткоина испытывает двойное давление.

«С одной стороны, в условиях общей дестабилизации и угрозы обрушения мировых финансовых рынков позиции биткоина выглядят одними из наиболее шатких как у высокорискованного инструмента с высоко спекулятивным характером и крайне слабо привязанного к реальным производственным процессам в мировой экономике, — сказал Мастеров. — С другой стороны, биткоин испытывает специфическое давление, характерное для рынков высокотехнологичной микроэлектроники, связанное с усилением политической и экономической конфронтации, использованием рынка микроэлектроники в качестве своеобразного оружия в геополитической борьбе».

В сложившейся ситуации, по мнению Мастерова, риски дальнейшего и резкого падения курса биткоина выглядят крайне высокими.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров заявил, что доверие к биткоину падает еще быстрее, чем к более традиционным финансовым инструментам.