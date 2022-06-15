Москва, , 16:26 — REGNUM Нетипично жаркая погода вернётся в Московский регион на следующей неделе. Об этом 15 июня сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жара в Москве Дмитрий Староверов

По его словам, в настоящее время температура воздуха в регионе опустилась до климатической нормы и комфортное тепло в столице сохранится до конца недели. В выходные дни, 18 и 19 июня, столбики термометров покажут +20…+25 ºC.

«В понедельник погода будет более облачная, но будет вынос тёплых воздушных масс, которые насыщены влагой. Температура воздуха снова повыситься и будет от +25 ºC до +28 ºC. При этом будет уже более дождливо, потому что этот тёплый воздух будет насыщен влагой», — приводит слова специалиста агентство «Москва».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня синоптики предупредили о наступлении прохладной и ветреной погоды в Москве, в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди.

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