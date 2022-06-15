Москва, , 16:26 — REGNUM В условиях нарастающих рисков, связанных с нарушением работы реальной экономики, доверие к биткоину падает еще быстрее, чем к более традиционным финансовым инструментам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Криптовалюта

«Волатильность рынка криптовалют в целом обусловлена схожими причинами, что и наблюдаемая в последнее время волатильность финансовых рынков, — сказал он. — В условиях высокой инфляции, сбоев в производственных и логистических цепочках, товарного дефицита на отдельных рынках, а также перенасыщения деньгами финансовой сферы, не подкрепленного соответствующим ростом реальной экономики, усугубляются проблемы, связанные с диспропорциями между финансовым сектором и реальной экономикой».

Финансовый рынок, как пояснил экономист, оказывается крайне переоцененным, а в условиях, когда наблюдаются серьезные перебои в работе реального производственного сектора, сопровождающиеся недопоставкой товаров на отдельные рынки, возрастают риски волатильности финансовых рынков, в том числе в виде их резкого падения.

«Рынок криптовалют в этих условиях выглядит еще в меньшей степени привязанным к реальным экономическим процессам и производственным цепочкам. В результате риски, актуальные для финансовых рынков, многократно усугубляются в случае с криптовалютами, — сказал Мастеров. — В условиях нарастающих рисков, связанных с нарушением функционирования реальной экономики, доверие к биткоину падает еще быстрее, чем к более традиционным финансовым инструментам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во вторник 14 июня биткоин опустился ниже 21 000 долларов, продолжив резкое падение предыдущего дня и опустившись до 18-месячного минимума.

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