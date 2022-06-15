Пекин, 15 июня, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Конструктивную роль готов играть Пекин в вопросе урегулирования кризиса, связанного с Украиной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Как передаёт Центральное телевидение Китая, глава государства в ходе переговоров сказал президенту России, что всем сторонам конфликта следует «занять ответственную позицию».

По его словам, как Киев, так и Москва должны «добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса». «Китай готов продолжать играть свою конструктивную роль в этом отношении», — заявил Си Цзиньпин.