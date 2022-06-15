Ижевск, , 16:24 — REGNUM Новые хозяйства и производства запустят в 19 районах Удмуртии благодаря гранту «Агростартап». Средства на запуск своих бизнес-проектов получат 33 фермерских хозяйства республики, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Сельское хозяйство

«Активнее всех по программе в этом году работают фермеры Селтинского района — они получили четыре гранта», — отметил глава Удмуртии.

По словам Бречалов, в текущем году на различные сельскохозяйственные гранты планируется направить 208 млн рублей, в том числе поддержка будет оказана семейным фермам и сельскохозяйственным кооперативам.

ИА REGNUM напоминает, всего в 2022 году сельхозтоваропроизводители республики получат господдержку на сумму 2,8 млрд рублей. Годом ранее из бюджетов всех уровней сельхозпроизводителям направили 3,9 млрд рублей.