Подгорица, 15 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным статистического ведомства Monstat, валовой внутренний продукт (ВВП) Черногории вырос на 7,2 процента в первом квартале этого года.

Pixabay.com Рост ВВП

По предварительным данным, ВВП в первом квартале составил 1,03 млрд евро, тогда как за аналогичный период прошлого года он равнялся 875,3 млн евро.

Средний экономический рост в странах Европейского союза (ЕС) составил 5,6 процента.

Согласно отчету, самый высокий экономический рост среди европейских стран в первом квартале был зафиксирован в Португалии с 11,1 процента, Ирландии 11 процентов и Словении 9,8 процента.

Из соседних стран экономический рост в Хорватии составил семь процентов, в Сербии — 4,4 процента, а в северной Македонии — 2,4 процента.