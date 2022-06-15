Ишим, Тюменская область, , 16:18 — REGNUM В тюменском городе Ишиме 15 июня 2022 года простились с погибшим при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на Украине воином Романом Герасимовым. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Фёдор Шишкин.

Гвардии рядовой Роман Герасимов Пресс-служба горадминистрации Ишима

«Роман — выпускник ишимской школы № 8. Он всегда хотел служить в армии, стал бойцом Воздушно-десантных войск Российской Федерации. 25 мая 2022 года в ходе миномётного обстрела в селе Васильевка Донецкой области Гвардии рядовой Роман Герасимов погиб с оружием в руках, как настоящий солдат», — написал глава Ишима.

Роман Герасимов за отвагу, проявленную в бою, награждён орденом Мужества посмертно. Воина из Ишима похоронили со всеми воинскими почестями.