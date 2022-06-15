Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Производственные мощности и лесные делянки компании «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленинградской области продаются и уже имеют заинтересованных покупателей, сообщил 15 июня заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

О решении шведской компанией ИКЕА покинуть российский рынок стало известно в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«На производственные мощности и делянки «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленобласти уже есть запросы от бизнеса. Компания уведомила нас о своих планах, и мы готовы подключиться к поиску инвестора. Главное, что руководство ИКЕА ставит в приоритет продажу своих активов тому, кто сохранит объемы производства и занятость на предприятии. Это гарантирует, что при смене собственника люди не останутся без работы», — прокомментировал Ялов.