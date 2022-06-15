Ижевск, , 16:15 — REGNUM В Удмуртии вынесено обвинение в отношении 51-летнего ранее несудимого мужчины, который обвинялся по статье о незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Боеприпасы John-Silver

Установлено, что в своей квартире в Ижевске мужчина хранил боеприпасы к огнестрельному оружию, в том числе боеприпасы времен Великой Отечественной войны. С учетом признания вины ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок восемь месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее при проведении хозяйственных работ в одном из технических строений на улице Донской в Ижевске был обнаружен боеприпас. Было установлено, что это 76 мм артиллерийский снаряд без взрывателя со следами коррозии корпуса.

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