Москва, , 16:14 — REGNUM Президент Национального союза экспортеров Илья Семин считает, что на освобождённых территориях ЛНР и ДНР в ближайшее время будут зафиксированы высокие темпы экономического роста.

Экономический рост Apu-svao.ru

«Донбасс — промышленно очень богатый регион. Он был богат в Советском Союзе, был богат и после. Сохранилась сырьевая база — от угля до черной металлургии и химической промышленности. Это означает, что там есть не только производство, но и компетенции, подготовленные кадры», — рассказал Илья Семин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Кроме того, в этих регионах сейчас активно начнется строительство. А это очень экономически емкая отрасль, в ней на каждый вложенный рубль приносит как минимум пять рублей смежным сферам. Там, где развивается стройка, рядом развиваются пять других компаний, которые помогают строительству», — отметил Илья Семин.