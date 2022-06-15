Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) материально поддерживают жителей и военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик, внося взносы в благотворительные фонды, передает 15 июня корреспондент ИА REGNUM.

Стенд #Мы Вместе с Донбассом Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд #Мы Вместе с Донбассом Дарья Драй © ИА REGNUM

На ПМЭФ развернуто сразу два стенда, посвященных ДНР и ЛНР — Общеросийского народного фронта (ОНФ) и Росмолодежи. Под единым слоганом #МыВместе.

Концепция стенда #Мы Вместе с Донбассом заключается в том, что «доброе дело может сделать каждый здесь и сейчас».

Стенд #Мы Вместе с Донбассом Дарья Драй © ИА REGNUM

«На данном стенде у нас представлена тачпанель с сайтом акции «Дарим вместе», с помощью которой детям, празднующим свой день рождения в пунктах временного размещения в России, собираются деньги и покупаются подарки, организовываются праздничные мероприятия», — рассказал ИА REGNUM главный специалист движения «Мы вместе» Борис Пешков.

Стенд #Мы Вместе с Донбассом Дарья Драй © ИА REGNUM

Также на стенде есть QR-коды со списком организаций, социальных объектов на Донбассе, нуждающихся в шефской помощи, контакты «Красного креста», «Фонда ассоциаций волонтерских центров» и сервиса «Добро взаимное».

«За первый день ПМЭФ уже были совершены первые переводы в фонды, также несколько организаций заинтересовалось шефской помощью», — заметил собеседник агентства.

Стенд #Мы Вместе с Донбассом Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй стенд — от ОНФ — объединил информацию о ДНР и ЛНР. Здесь также можно сделать благотворительный перевод в 4,5 тыс. рублей на помощь мирным жителям Донбасса и военным народных республик или купить брендированный товар, все средства от продажи которого также уйдут на благотворительность.