Казань, , 16:16 — REGNUM В Татарии депутаты Госсовета РТ 15 июня поддержали проект закона «Об отдельных вопросах в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Госсовет Республики Татарстан Gossov.tatarstan.ru

16 марта в первом чтении депутаты приняли законопроект о садоводстве. Ко второму чтению в законопроект поступило 22 поправки.

Представляющий документ председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев отметил, что после детальной проработки и всестороннего обсуждения, отдельные поправки сняли с рассмотрения, некоторые объединили между собой. Таким образом, всего к законопроекту были внесены девять поправок.

Поправками устанавливаются права и обязанности уполномоченного органа в области ведения гражданами садоводства и огородничества, дополняются принципы господдержки ведения садоводства и огородничества принципом открытости процедур оказания господдержки, регулируются вопросы оказания муниципальной поддержки садоводов. Так, органы местного самоуправления в РТ вправе осуществлять муниципальную поддержку ведения гражданами садоводства и огородничества в формах, предусмотренных законодательством РФ.

Проект закона «Об отдельных вопросах в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в республике Татарстан» был принят депутатами сразу во втором и третьем чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в России штраф за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, составляет до 700 тыс. рублей.

Читайте также: Госдума может отменить штрафы за неиспользование земельного участка