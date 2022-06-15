Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM В Екатеринбурге уроженца Башкирии осудили за убийство судьи, совершённое в 1994 году. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Суд

Обвиняемым стал гражданин 1965 года рождения. По данным следствия, поздним вечером 1994 года возле ж/д-станции «Верх-Исетский завод» он увидел незнакомую женщину, угрожая ножом, отвёл её поодаль и потребовал отдать ему деньги и другое ценное имущество.

Женщина применила газовый баллончик, позвала на помощь и пыталась скрыться. Нападавший ранил её ножом и скрылся. Гражданка скончалась в больнице ночью 1 сентября

Женщина работала судьёй. Верх-Исетский районный суд назначил обвиняемому пожизненное лишение свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.