Таганрог, Ростовская область, , 16:09 — REGNUM В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели в Таганрогском заливе 16-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 15 июня.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Трагедия случилась 14 июня. По предварительным данным, мальчик, находясь с матерью на берегу пляжа одного из санаториев Таганрога, отплыл от берега и начал тонуть. Его тело извлекли из воды сотрудники МЧС России.

В рамках доследственной проверки будут проведены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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