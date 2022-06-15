Таганрог, Ростовская область, 15 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели в Таганрогском заливе 16-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 15 июня.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия случилась 14 июня. По предварительным данным, мальчик, находясь с матерью на берегу пляжа одного из санаториев Таганрога, отплыл от берега и начал тонуть. Его тело извлекли из воды сотрудники МЧС России.

В рамках доследственной проверки будут проведены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.