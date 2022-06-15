Париж, , 16:07 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал избирателей голосовать на парламентских выборах, сообщает Le Parisien.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«У нас демократия, верховенство закона, и президент Республики не может действовать, если за ним не стоит явное и прочное большинство в Национальном собрании», — объявил ​​министр экономики Франции.

«Всех, кто нас слушает, всех, кто верит в то, что мы делали: вы нам нужны», — продолжил Брюно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский центральный банк проведет экстренное заседание в разгар резкого роста ставок по суверенным займам.

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