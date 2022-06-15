Москва, 15 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Москве идут съёмки веб-сериала «Суперпозиция» с Павлом Табаковым в главной роли. Об этом 15 июня сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Кадр из интервью Павел Табаков

Производством шоу занимаются компании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная кино» при поддержке Института развития интернета (ИРИ) — режиссёром проекта выступил Вадим Валиуллин. По сюжету научно-фантастического сериала, после загадочного исчезновения отца студент-физик и талантливый программист Алексей (Павел Табаков) отправляется на его поиски и узнаёт, что тот был вовсе не обычным профессором квантовой механики. Главный герой также делает открытие — мультивселенная существует.

Добавим, что главную женскую роль в сериале исполнит Лукерья Ильяшенко — в проекте также сыграют Константин Лавроненко, Игорь Жижикин и Никита Санаев. Премьера шоу запланирована на август 2022 года.