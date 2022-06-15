Оренбург, , 16:04 — REGNUM В Оренбурге областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взятках на 2,3 млн рублей. Фигурантом является бывший заведующий отделением вуза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Бывшего сотрудника университета обвиняют в совершении 58 преступлений (взяточничестве). По версии следствия, с мая 2016 года по февраль 2021 года заведующий отделением эксплуатации систем трубопроводного транспорта и автоматизации технологических процессов филиала РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина получал взятки от студентов за сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний учебных дисциплин.

На имущество обвиняемого на сумму свыше 8 млн рублей наложен арест. В ближайшее время дела направят в суд для рассмотрения по существу.