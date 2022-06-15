Калуга, 15 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. На заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Калужская область защитила проект по выделению дополнительных средств инфраструктурного бюджетного кредита на строительство детско-взрослой поликлиники на Правобережье в Калуге. Об этом 15 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» На Правобережье Калуги

В марте 2022 года власти региона вышли на федеральный уровень с предложением о перенаправлении средств инфраструктурного бюджетного кредита, которые ранее планировалось выделить на канатную дорогу, на поликлинику в Калуге на Правом берегу. В рамках заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ было одобрено выделение средств. Всего Калуге будет выделено на данный проект ИБК в сумме более двух миллиардов рублей.

«Знаю, как жителям калужского Правобережья нужна эта поликлиника. В последнее время вижу, что в соцсетях жители задают вопрос, как продвигается проект. Отвечаю: движемся вперед. Сегодня прошли очередной важный этап. Завершить строительство поликлиники планируется в 2024 году», — заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.