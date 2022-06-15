Нур-Султан, , 16:02 — REGNUM Казахстанский художественный фильм «Время патриотов» режиссера Серикбола Утепбергенова покажут в кинотеатрах России. Об этом сообщает информационный портал Zakon. kz.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, для российского проката приобретено 800 копий. Показ стартует 16 июня.

Сообщается, что в фильме рассказывается история о двух братьев, один из которых служит в разведке, а другой — лётчиком истребителем. Братья вместе собираются предотвратить теракт.

Стоит отметить, что данный фильм в кинотеатрах Казахстана вышел в прокат в апреле.