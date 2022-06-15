Москва, 15 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве властей Московской области взимать штрафы за нарушения правил парковки, а также эвакуировать автомобили на штрафстоянки, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуация

Сейчас взимать штрафы за такие нарушения могут только сотрудники ГИБДД, что, по мнению авторов, снижает эффективность действия норм.

Законопроектом предлагается закрепить полномочия органов исполнительной власти Московской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.4 ст.12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», по соглашению с МВД России.

Законопроект учитывает опыт Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогичный законопроект рассматривается и для Севастополя.