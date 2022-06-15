Катманду, , 16:03 — REGNUM Решение ввести пятидневную рабочую неделю в Непале отменено, сообщает 15 июня Синьхуа.

Катманду, Непал (сс) Royonx

Эксперимент с пятидневкой и двумя выходными завершился, Непал возвращается к шестидневной рабочей неделе с одним выходным — в субботу.

Комментируя это решение, представитель МВД Непала Фаниндра Покхарель заявил, что пятидневка «оказались неэффективной», добавив, что эксперимент продлился месяц, и «теперь решено вернуться к прежнему рабочему календарю».

Чиновник пояснил, что власти Непала ожидали снижения потребления топлива на фоне пятидневки, но этого не произошло, и непальцы по-прежнему слишком много его тратят, по оценкам властей.