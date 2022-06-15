Ярославль, 15 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Бывший мэр Ярославля Владимир Волков по-прежнему остается президентом Союза городов Золотого кольца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом Союзе.

Facebook.com/vmvolkovyaroslavl Владимир Волков

Владимир Волков покинул пост мэра в мае по собственному желанию и сейчас работает заместителем главы городского округа Люберцы в Подмосковье. Люберцы не входят в Союз городов Золотого кольца.

Между тем Волков не складывал полномочия президента Союза. Выборы нового главы пройдут, скорее всего, после избрания нового мэра Ярославля, где находится штаб-квартира организации. Новый мэр Ярославля, по предварительным данным, будет избран в ноябре. Главу города выбирают депутаты муниципалитета.

Союз по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца создан в 2017 году. В него входят 9 городов: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль, Углич, Ярославль.