Москва, , 15:59 — REGNUM Европейский союз утратил независимость и сам передал пульт управления собой Вашингтону. Об этом 15 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг Евросоюза

«Утратили суверенитет, делегировали… Наверное под видом делегирования полномочий Брюсселю они просто, не зная того и не ведая, но передали пульт управления от самих себя Вашингтону», — отметила дипломат.

Захарова указала на бесперспективность проводимой ЕС политики, в частности, касаемо отказа от энергоресурсов.

»Просто одно государство решило назначить себя главным по распределению, так сказать, потоков во всех сферах и приказывает одним странам, что делать, и указывает другим, что делать, — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства. — Но также тоже невозможно доказывать бесконечно нашим европейским партнёрам по странам Евросоюза всю суицидальность проводимой ими политики».

Помимо отказал от энергоресурсов, Захарова назвал «отказ от очевидного географически естественного взаимодействия с 1/6 частью суши, с которой она граничит», а также отказ от взаимных гарантий безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Илона Швигликова в статье для Časopis argument заявила, что ситуация на рынке энергоносителей, сложившаяся из-за западных санкций, только порадует Россию, которая получит дополнительный доход благодаря повышению цен на топливо. Эксперт указала, что нефтяное эмбарго, введённое ЕС на российские поставки создаст серьёзные последствия для самого Евросоюза. Российская Федерация, по мнению Швигликовой, без труда найдёт альтернативные рынки сбыта.

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