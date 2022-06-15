Ярославль, 15 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы, бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас раскритиковал постановление мэрии, запрещающее ездить на электросамокатах в центральной части города. О проблеме он рассказал на заседании муниципалитета Ярославля.

Электросамокат

«Вот есть последнее постановление мэра, которое говорит, что на электрических самокатах в центре города ездить нельзя, а все ездят. Скажите, пожалуйста, зачем выпускать такие постановления, которые никто не будет исполнять?», — спросил народный избранник.

В ответ председатель муниципалитета Артур Ефремов отметил актуальность вопроса и пообещал вынести его на обсуждение.

Напомним, ещё весной мэрия города выпустила постановление, согласно которому на 16 улицах в центральной части города запрещено пользоваться «средствами индивидуальной мобильности». В эту категорию входят не только электросамокаты, но и велосипеды, ролики, скейтборды, моноколёса и ряд других средств передвижения. Помимо этого запретили кататься в местах проведения массовых мероприятий, а также у памятников и мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне и на территориях музеев, храмов и других объектах культурного наследия. Брошенные на улицах электросамокаты собирались эвакуировать на штрафстоянку.