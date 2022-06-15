Уфа, 15 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Арендную плату за некоторые земельные участки в Башкирии, на которых расположены санатории, снизили до одного рубля за 2022 год. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано 15 июня на официальном интернет-портале правовой информации региона.

курорт Усть-Качка Санаторий

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление правительства региона о внесении изменений в некоторые решения.

Так, изменились условия для арендаторов земли, находящейся в госсобственности или земельных участков, собственники которых не определены, на которых расположены санаторно-курортные учреждения, профилактории, пансионаты с лечением. Таким арендаторам устанавливается годовая арендная плата за земельный участок в размере один рубль до 31 декабря 2022 года.