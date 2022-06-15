Москва, , 15:58 — REGNUM На преодоление отставания в области микроэлектроники и программного обеспечения России может потребоваться не менее пяти-десяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Ускорение налаживания собственного производства возможно только при условии активного участия государства в этом процессе, начиная с вопросов финансирования масштабных инвестиций, заканчивая концептуальной проработкой вопроса с разработкой соответствующих документов на уровне стратегического планирования, например в виде государственной программы или национального проекта», — сказал Мастеров.

При этом он подчеркнул, что сложность задачи не может быть причиной, позволяющей отложить ее решение до более благоприятных времен.

«Актуальность проблемы импортозамещения, в том числе в сфере высокотехнологичной электроники, сегодня не вызывает сомнений, учитывая необходимость самостоятельно решать вопросы, связанные с обеспечением национальной безопасности и суверенитета», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, каких инвестиций может потребовать российское производство высокотехнологичной электроники и соответствующей компонентной базы.

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