Донецк, 15 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Очередные обстрелы посёлка Гольмовский и города Ясиноватая украинскими силовиками зафиксировали в ДНР. Об этом сообщает 15 июня представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

В 14:45 посёлок городского типа Гольмовский обстреляли с позиций в Травневом. По посёлку выпустили десять мин калибра 60 мм.

Ясиноватую обстреляли в 15:30 с позиций в Авдеевке. По городу выпустили три снаряда калибра 122 мм.

С начала суток Гольмовский, по данным СЦКК, обстреливали также из Дылеевки и Кодемы. По Ясиноватой стреляли из Авдеевки, в том числе — ракетами «Град».

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