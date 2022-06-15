Берлин, 15 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой в матче второго круга турнира в Берлине (Германия). Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:1.

(сс) Rob Keating Теннисистка Дарья Касаткина

Касаткина три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 9 из 14 брейк-пойнтов. На счету Александровой четыре эйса, семь ошибок на подаче и 5 из 9 брейков.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с победительницей матча Дарья Савилл (Австралия) — Мария Саккари (Греция).