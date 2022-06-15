Мариуполь, ДНР, 15 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Мариуполь доставили технику из Санкт-Петербурга, которая поможет в послевоенном восстановлении города. Об этом 15 июня заявил глава города в ДНР Константин Иващенко.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Мэр Мариуполя отметил, что строители из Северной столицы продолжают подготовку к восстановлению Октябрьского района. Специалисты расчистили завалы, вернули в рабочее состояние оборудование на автозаправке. Также в ходе работ восстановили водопроводы.

Пока что в районе отсутствует централизованное электроснабжение — электричество потребители получают от привезённого генератора. Оборудование питает и холодильную установку, которую доставили из Петербурга.

В Мариуполь из Петербурга приедут порядка тысячи человек. К работам по восстановлению Октябрьского района они приступят после того, как сапёры окончательно разминируют территорию.