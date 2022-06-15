Москва, , 15:51 — REGNUM Власти Украины не хотят видеть в ДНР и ЛНР «совершенно ненужное отребье». Так советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк описал жителей и руководство республик. По его словам, Киев будет делать все, чтобы избавиться от них, сообщает сетевой ресурс «Актуальные комментарии».

«В этом ДНР и ЛНР, ну, этих квазиреспубликах, по-нашему это ОРДЛО, я даже не понимаю, что это за ДНР и ЛНР, но не важно… Вы понимаете, что там определенные субъекты. Это максимально грязные, ничтожные субъекты, они являются квазиэлитой квазиреспублик», — заявил Михаил Подоляк, отвечая на вопрос директора ФБК* (Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России) о том, где Украина собирается остановиться в случае контрнаступления. Также Михаил Подоляк заявил, что Украина будет делать все, чтобы избавиться от руководства республик.

«Мы же понимаем, что там не будет развития территорий, там не будет конкретной территории, мы не хотим это видеть, мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины», — добавил он.

Власти Украины продолжают давно начавшийся репрессивный тренд в отношении жителей республик.

Так, еще в 2014 году президент Петр Порошенко обещал жестко давить несогласных с курсом Киева:

«У нас работа будет — у них нет. У нас пенсии будут — у них нет. У нас поддержка людей — детей и пенсионеров — будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так мы выиграем эту войну», — пообещал Петр Порошенко.

В 2021 году правительство Украины предлагало принять так называемый закон о переходном правосудии. Он предполагал уголовное преследование руководства Луганской и Донецкой народных республик, сотрудников местных и республиканских органов власти и силовых структур, бойцов народной милиции. Судя по заявлениям Михаила Подоляка, теперь Киев выбрал для себя стратегию внесудебных расправ над жителями и руководством ДНР и ЛНР.