Казань, 15 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Действие льготных ставок по ряду налогов продлили 15 июня депутаты Госсовета РТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Pixabay.com Подсчёт налогов

На заседании был принят законопроект о внесении изменений в статьи республиканского закона о налоге на имущество организаций и закона РТ об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

От налога на имущество общего пользования освобождаются садоводческие товарищества, а также предприятия в отношении объектов социально-культурной сферы, используемые для нужд здравоохранения, физической культуры и спорта.

Также продлеваются льготные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций, у которых не менее 70% дохода составляют средства, полученные от обрабатывающего производства, строительства, распределения электроэнергии, газа и воды. Налоговая ставка для них составит 5%, для остальных — 10%.

Отмечается, что срок действия пониженных налоговых ставок продлен до 1 января 2024 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии более 150 тыс. предприятий и организаций воспользовались отсрочкой уплаты страховых взносов за второй квартал, в том числе 80 тыс. индивидуальных предпринимателей. Общая сумма взносов, перенесенная на следующий год, составила 22,5 млрд рублей.

Читайте также: В Татарии отсрочили уплату страховых взносов более 150 тыс. предприятий