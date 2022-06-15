Москва, , 15:48 — REGNUM Политолог Сергей Марков в своих социальных сетях высказался о двойственном положении ряда предпринимателей, не имеющих четкой позиции по поводу специальной военной операции РФ на Украине. Как предостерегает эксперт, Запад может попытаться использовать таких «неопределившихся» бизнесменов для того, чтобы изобразить с их помощью давно обещанный, но так до сих пор и не состоявшийся раскол в российских элитах.

Александр Чигиринский Глобалмск. ру

Сергей Марков пишет (орфография и пунктуация сохранены):

«На Западе хотят предложить российским олигархам «откупиться» от санкций, направив деньги на восстановление Украины, сообщает агентство Associated Press. Идею вбросила не кто-нибудь, а целый заместитель премьер-министра, министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече в Германии с коллегами по G-7. https://www.gazeta.ru/politics/2022/05/27/14910752.shtml

Мотивы сугубо «пиаровские». Запад испытывает острый дефицит громких фамилий при составлении списков «своих» — т.е. тех представителей элит, которые, согласно первоначальному плану, должны были бы отшатнуться от Владимира Путина. Счет арестованным российским активам уже идет на сотни миллиардов долларов, а очередь из желающих каяться и обличать все никак не выстраивается.

Публике был обещан «раскол элит» — а его не случилось. Поэтому и стоит задача срочно, любыми средствами его «изобразить».

Но из кого? Первую сотню «российского Форбс» перетряхнули уже практически всю. А значит начнется охота на более мелких «молчунов». Таких довольно много, разными путями и по различным причинам оказавшихся на Западе, которые теперь пытаются отсидеться в тени своих более публичных (и в сложившейся ситуации менее удачливых) коллег.

Из этих вот «молчунов» под предлогом обсуждаемого билля о «деятельном раскаянии» и будут лепить «антипутинскую элиту», раз уж с настоящими элитами дело не пошло. Судорожно ищут и перебежчиков внутри России, на громких заявлениях которых можно было бы «раздуть» картину обещанного раскола.

Уже обозначаются и первые возможные кандидаты на эти незавидные роли. Вот например братья-девелоперы Александр и Шалва Чигиринские, про которых СМИ вспомнили не так давно https://lenta.ru/articles/2022/05/04/developerch/. Старший сбежал из России ещё в конце «нулевых» и не известно на какие деньги строит теперь в центре Нью-Йорка дорогие отели. Казалось бы, типичный «беженец от режима», битая карта. Но тут выясняется, что младший брат Шалвы — Александр Чигиринский — преспокойно все эти годы обретается в Москве, получает сотни миллионов долларов от государственной корпорации и периодически устраивает шикарные вечеринки.

В текущих обстоятельствах это открывает для обоих новые перспективы. Ни Шалва Чигиринский, ни тем более его брат Александр Чигиринский о происходящем вокруг России до сих пор не обмолвились ни полсловом. Западные санкции их счастливо миновали, про какие-то новые проблемы с бизнесом в России тоже ничего не слышно.

Чьи же это «консервы»? Хорошо если наши, и в подходящий момент братья Чигиринские вдруг разразятся гневной отповедью лицемерному Западу. Плохо, если это как раз «троянский конь» наших западных партнеров, и завтра тот же Александр Чигиринский начнет каяться, разоблачать и обличать своих вчерашних партнеров по модели недоброй памяти Бориса Березовского.