Лондон, , 15:47 — REGNUM Ветеринары призывают любителей животных отказаться от покупки английских бульдогов, так как у этой породы велик риск серьезных заболеваний, передает 15 июня CNN.

Английский бульдог. (сс) Ultimoribelle

По данным Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, эта порода отличается «высоким уровнем проблем со здоровьем», связанных с «экстремальной» внешностью.

Авторы нового исследования, проведенного колледжем, призывают принять «срочные меры», дабы сократить риск для здоровья собак, который, как утверждается, связан с «гиперболизированными признаками» породы, такими как плоская морда.

Ветеринары надеются, что результаты исследования, показавшего, что у английских бульдогов более чем в два раза выше риск развития целого ряда заболеваний, удержат людей от разведения и покупки собак этой породы.

«Популярность английского бульдога резко возросла в Великобритании за последнее десятилетие, — отмечается в пресс-релизе колледжа. — Однако его характерная чрезмерно короткая морда, выступающая нижняя челюсть и приземистое туловище связаны с рядом серьезных проблем для здоровья и благополучия, таких как проблемы с дыханием, заболевания кожи, ушей и глаз».

«К сожалению, многие проблемные характеристики породы, такие как очень плоская морда, глубокие кожные складки и шумное дыхание, по-прежнему воспринимаются как нормальное или даже желательные своеобразие, а не как серьезные проблемы, связанные с благополучием собаки», — гласит вывод ученых.

В рамках программы VetCompass в колледже сравнили состояние здоровья 2662 английских бульдогов и 22 039 собак других пород. Оказалось, что у бульдогов более чем в два раза выше вероятность наличия одного или нескольких заболеваний, чем у собак других пород.

Среди самых распространенных проблем дерматит кожных складок, аденома третьего века, выступающая нижняя челюсть и брахицефалический обструктивный синдром дыхательных путей (серьезные проблемы с дыханием из-за плоской формы морды), который у бульдогов встречается в 19 раз чаще, чем у собак других пород.

Ветеринары считают, что порода должна принять более естественный вид:

«В будущем английский бульдог должен стать известен и любим за более длинную морду, не такую крупную голову и кожу без морщин, то есть более умеренное и здоровое строение тела».

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