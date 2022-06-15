Лондон, 15 июня 2022, 15:47 — REGNUM Ветеринары призывают любителей животных отказаться от покупки английских бульдогов, так как у этой породы велик риск серьезных заболеваний, передает 15 июня CNN.

Английский бульдог. (сс) Ultimoribelle
Английский бульдог. (сс) Ultimoribelle

По данным Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, эта порода отличается «высоким уровнем проблем со здоровьем», связанных с «экстремальной» внешностью.

Авторы нового исследования, проведенного колледжем, призывают принять «срочные меры», дабы сократить риск для здоровья собак, который, как утверждается, связан с «гиперболизированными признаками» породы, такими как плоская морда.

Ветеринары надеются, что результаты исследования, показавшего, что у английских бульдогов более чем в два раза выше риск развития целого ряда заболеваний, удержат людей от разведения и покупки собак этой породы.

«Популярность английского бульдога резко возросла в Великобритании за последнее десятилетие, — отмечается в пресс-релизе колледжа. — Однако его характерная чрезмерно короткая морда, выступающая нижняя челюсть и приземистое туловище связаны с рядом серьезных проблем для здоровья и благополучия, таких как проблемы с дыханием, заболевания кожи, ушей и глаз».

«К сожалению, многие проблемные характеристики породы, такие как очень плоская морда, глубокие кожные складки и шумное дыхание, по-прежнему воспринимаются как нормальное или даже желательные своеобразие, а не как серьезные проблемы, связанные с благополучием собаки», — гласит вывод ученых.

В рамках программы VetCompass в колледже сравнили состояние здоровья 2662 английских бульдогов и 22 039 собак других пород. Оказалось, что у бульдогов более чем в два раза выше вероятность наличия одного или нескольких заболеваний, чем у собак других пород.

Среди самых распространенных проблем дерматит кожных складок, аденома третьего века, выступающая нижняя челюсть и брахицефалический обструктивный синдром дыхательных путей (серьезные проблемы с дыханием из-за плоской формы морды), который у бульдогов встречается в 19 раз чаще, чем у собак других пород.

Ветеринары считают, что порода должна принять более естественный вид:

«В будущем английский бульдог должен стать известен и любим за более длинную морду, не такую крупную голову и кожу без морщин, то есть более умеренное и здоровое строение тела».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Британии рассмотрят запрет на ввоз в страну мопсов и бульдогов