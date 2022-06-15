Москва, , 15:47 — REGNUM Сегодня, 15 июня, по состоянию на 15:10 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,44% до $120,66 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Нефть © ИА REGNUM

«Ожидания ужесточения политики американского и европейского регулятора давят, в том числе, и на нефть, однако, для слома восходящего тренда этого явно недостаточно.

Поддержка пришла из Поднебесной, где данные по розничным продажам и промпроизводству оказались существенно лучше прогнозов, а Народный Банк оставил ставку на уровне 2,6% и поддержал бюанковский сектор дополнительной ликвидностью в размере 200 млрд юаней.

Также в пользу нефтяных цен играет продолжающееся сокращение газовых поставок в Европу. Крупнейший американский терминал по сжижению после аварии сможет возобновить поставки не ранее, чем через три месяца, а на полную мощность выйдет не ранее конца года.

В то же время Газпром сократил поставки по «Северному потоку» из-за технических сложностей, произошедших по вине компании Siemens, а также сократил на 15% поставки в Италию.

На этом фоне спотовая цена на газ растет, что поддерживает спрос на нефть как альтернативный энергоноситель. Так что после оглашения результатов заседания ФРС нефть может вновь двинуться в направлении $125 за баррель», — считает эксперт.

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