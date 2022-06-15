Москва, 15 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» нарастила экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между компанией и CNPC. Об этом 15 июня заявили в пресс-службе Газпрома.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

«Растёт экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между Газпромом и CNPC», — говорится в заявлении российского холдинга в телеграм-канале.

Также сообщается, что с 1 января по 15 июня 2022 года Газпром, по предварительным данным, добыл 226 млрд куб. м газа. Это на 6,4% (на 15,5 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. При этом поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 65,6 млрд куб. м — на 28,9% (на 26,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. В копании добавили, что Газпром поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по апрель 2022 года экспорт природного газа из России увеличился почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.