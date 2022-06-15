Москва, 15 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,32%, до 56,78 рубля. Евро прибавляет 0,15%, подрастая до 59,23 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

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«Сегодня мировой валютный рынок ждет двух важных событий — вечером будут оглашены результаты двухдневного заседания ФРС США.

А Евроцентробанк сегодня собирается на экстренное заседание, связанное с ростом инфляции и сложностями заимствования ряда стран, в частности, Италии.

После информации о том, что инфляция в США составила в мае 8,6%, прогнозы рынка смещаются от ожидания повышения ставки ФРС на 0,5 процентного пункта к 0,75 п. п.

В связи с этим многие рисковые активы остаются под давлением. Также ФРС может начать распродавать активы со своего баланса, что еще больше сократит денежное предложение.

Ужесточения политики ждут и от ЕЦБ. Несмотря на это серьезно пошатнуть позиции рубля не получается — напротив, рынок ждет снижения инфляции, а параметры бюджета пока лучше прогнозных.

Так что после оглашения результатов заседаний западных регуляторов рынок может вновь качнуться против основных валют, если решения будут не очень ястребиными.

В таком случае у рубля есть шансы вновь проверить на прочность район 55-56 рублей за доллар», — предполагает эксперт.

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